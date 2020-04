MotoGP 20, la recensione

Le migliorie non si limitano tuttavia a questo specifico aspetto e anzi abbracciano il gioco nella sua interezza, evidenziando una netta presa di coscienza legata ai comportamenti dell' intelligenza artificiale , nel tentativo di mettere a punto un più efficace compromesso fra realismo e immediatezza, e una cura sostanzialmente maggiore per quanto concerne le animazioni. Gli sviluppatori hanno inoltre ridisegnato la carriera, introducendo tante sfaccettature strategiche e gestionali volte a mantenere vivo l'interesse di gara in gara, e bilanciato in maniera più efficace le opzioni legate alle varie personalizzazioni estetiche.

Eravamo particolarmente curiosi di cimentarci con la recensione di MotoGP 20 , per un motivo molto semplice: nel passaggio all'Unreal Engine 4, compiuto a partire dall'edizione 2018, il racer sviluppato da Milestone si era un po' smarrito, tanto sul fronte contenutistico quanto, soprattutto, su quello tecnico, in particolare per l'incapacità di offrire un frame rate a 60 fps.

Ci sono poi la Modalità Storica, composta in questo caso da sfide giornaliere dal grado di difficoltà variabile che permettono di ottenere una valuta spendibile per lo sblocco di piloti e scuderie classiche; e infine la Personalizzazione, tramite cui accedere agli editor per la modifica estetica di piloti, caschi, numeri, team e adesivi.

La schermata di avvio di MotoGP 20 consente di accedere a cinque voci principali: Modalità Veloci, che include la possibilità di cimentarsi con un singolo gran premio, effettuare una prova a tempo o cominciare un intero campionato; Carriera , che rappresenta senza dubbio il fulcro dell'esperienza nell'ambito di un percorso più o meno lungo e complesso, che può portarci dalla categoria Moto3 alla MotoGP fra contratti, potenziamenti (gestiti in maniera molto interessante, con l'assunzione di personale e l'assegnazione delle varie figure allo sviluppo e alla ricerca) e duro lavoro in pista; Multigiocatore, che prevede anche quest'anno diverse possibilità, fra cui la selezione di una lobby, la creazione di partite pubbliche o private, la modalità Direttore di Gara e la novità dei bot che possono riempire le stanze in assenza di sufficienti giocatori umani.

Gameplay

Il modello di guida di MotoGP 20 conferma le qualità storiche del franchise e, in generale, l'approccio tipico di Milestone al genere. Ci sono infatti tre regolazioni principali per aumentare il grado simulativo dell'esperienza, ma a queste si aggiunge un gran numero di opzioni supplementari che vanno a incidere non solo sul controllo della moto e sul realismo delle sue reazioni, ma anche sull'atteggiamento degli avversari in pista. Questi aspetti vengono inoltre coadiuvati dalle modifiche in tempo reale all'elettronica, rese in maniera molto più chiara da un'interfaccia semplificata e ben leggibile, nonché dalla progressione stessa fra le categorie: abituarsi ai ritmi della Moto3 e poi cimentarsi improvvisamente con una gara di MotoGP è destabilizzante, dunque anche in tale frangente è possibile apprezzare una gradualità molto ben implementata, che accompagna gli utenti meno esperti tenendoli per la schiena e poi pian piano smontandogli le proverbiali rotelle della bici.

Tale percorso richiede ovviamente un po' di tempo e di attenzione, ma sa regalare grandi soddisfazioni e produce effettivi risultati in pista, anche solo considerando l'erogazione in curva o la gestione dei rapporti manuali per una migliore ripresa. C'è poi tutta una serie di ulteriori sfaccettature che rientrano in un ambito prettamente simulativo, e che vanno dal consumo delle gomme a quello, più banale, del carburante (occhio all'impostazione della potenza, potreste ritrovarvi a secco a pochi metri dal traguardo!). Insomma, di carne al fuoco ce n'è davvero tanta ed è interessante notare come gli sviluppatori abbiano gestito in maniera più sensata l'intelligenza artificiale degli avversari, che anche stavolta utilizza il machine learning per affrontare le diverse situazioni ma lo fa in un contesto più umanizzato, magari meno realistico ma capace di creare sequenze diverse dal solito, come l'avversario che va lungo o che sbatte contro un altro pilota dando vita a un incidente.