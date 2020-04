Animal Crossing: New Horizons batte Call of Duty, miglior lancio digitale di sempre

Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch è stato protagonista del miglior lancio digitale di sempre, totalizzando ben cinque milioni di copie vendute su eShop.

Il nuovo episodio della celebre serie ha dunque infranto il record stabilito nel 2015 da Call of Duty: Black Ops III, guadagnandosi un posto nella storia anche per via dell'attuale situazione internazionale, che ha spinto fortemente il mercato digitale.

Tali considerazioni non vogliono tuttavia sminuire i meriti del gioco, che è stato accolto con voti stellari dalla stampa internazionale e ha generato un grandissimo entusiasmo anche e soprattutto sui social.

Animal Crossing: New Horizons si è fatto valere anche sul fronte delle vendite fisiche, in particolare in Giappone.

Se il tran tran della vita moderna ti ha fatto scendere il morale sotto i tacchi, Tom Nook ha un'iniziativa imprenditoriale che fa proprio al caso tuo: il suo nuovissimo, iperesclusivo Pacchetto isola deserta di Nook Inc!

Certo, hai incontrato decine di simpatici personaggi. Ti sei divertito nei panni di un abitante. Forse ti sei persino messo al servizio del pubblico! Ma in fondo al cuore, non c'è una parte di te che ha voglia di... libertà? La possibilità di fare quello che vuoi, quando vuoi? Allora forse una lunga passeggiata sulle spiagge di un'isola deserta, nel mezzo della natura, è proprio quello che fa per te!

Goditi una vita pacifica e rilassata all'insegna della creatività e del fascino mentre ti rimbocchi le maniche per rendere la tua nuova vita proprio come la vuoi tu.