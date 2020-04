Death Stranding diventa Corona Stranding, una parodia che scherza sulla quarantena

Death Stranding è diventato Corona Stranding in questa divertente, ma un po' folle parodia ad opera de ilCirox. In questo video viene un po' presa in giro l'opera di Hideo Kojima, ma sono principalmente i vari personaggi politici italiani che si alternano con cadenza regolare e affermazioni a volte discutibili su TV, giornali e social ad essere al centro della satira. Prima di vedere il video vi avvisiamo: occhio agli spoiler! Potrebbero essere contenute alcune scene inedite del gioco che non vorreste rovinarvi.

IlCirox è un canale YouTube specializzato in parodie con pochi iscritti, ma qualche idea piuttosto divertente, come questa mod di Rhythm Heaven pensata per inglobare il Gabibbo. Il motivo? Leggete questa notizia sul design del gioco e capirete.

ilCirox ha anche sufficiente tecnica per creare una parodia complessa come questo Corona Stranding. Si tratta di una sorta di trailer di Death Stranding nella quale i personaggi e i dialoghi si riferiscono all'Italia di questi mesi di quarantena, con Giuseppe Conte ad aprire e danze e un Presidente De Luca a fare da mattatore con le sue dichiarazioni al vetriolo.

Il video è fatto bene non solo perché costruito unendo una grande varietà dicutscenes di Death Stranding tra di loro, ma anche perché doppiato sufficientemente bene. Inoltre ogni video è stato "moddato" con i volti dei nostri politici o alcuni dettagli sullo sfondo che fanno riferimento al nostro paese per aumentare l'ironia della situazione.

Comunque la pensiate sono sei minuti e mezzo di video capaci di strappare un sorriso ironizzando su questo strano periodo e su tutte le connessioni che ci sono con la controversa opera di Hideo Kojima. Dategli un'occhiata facendo però attenzione agli eventuali spoiler: i filmati scelti potrebbero svelare qualche scena o qualche avvenimento che potrebbero rovinarvi il gioco, nel caso in cui non lo abbiate finito.