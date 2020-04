Covid-19: il character designer di WarioWare ha disegnato un Gabibbo per farci coraggio

Takeuchi Ko, il character designer di giochi quali WarioWare e Rhythm Paradise ha disegnato un Gabibbo, il pupazzo rosso di Striscia la Notizia e Paperissima, per farci coraggio a superare indenni la pandemia da Covid-19.

No, non stiamo scherzando.

Se lavori a giochi (anche) visivamente molto particolari come WarioWare e Rhythm Paradise devi avere sicuramente una vena di follia che pulsa al tuo interno. Takeuchi Ko deve aver pensato di non averla ancora sfruttata pienamente e per questo motivo ha pensato bene di farci coraggio disegnando un bel Gabibbo, Per poi condividerlo prontamente con tutti noi attraverso Twitter.

Sì, stiamo parlando di quel personaggio tutto rosso che parla genovese, che da una trentina di anni imperversa sulle trasmissioni Mediaset offrendo umorismo spicciolo e... poco altro. Ma evidentemente dall'altra parte del mondo il messaggio che trasmette è un altro, tanto da essere usato come simbolo per farci coraggio in queste settimane difficili.

O perlomeno, pensiamo che sia questo il suo scopo di questo disegno. Nel messaggio seguente, lo stesso autore ha ribadito il concetto con un eloquente "In culo alla balena!". Espressione forse non nelle corde del pupazzo di Striscia la Notizia, ma sufficientemente chiara per il suo significato bene augurante.

Un messaggio che nella sua spiazzante semplicità non può far altro che sorridere. Nella speranza che la creature di Antonio Ricci non finisca nel prossimo lavoro di Takeuchi Ko.