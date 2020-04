Silent Hill, il reboot di Sony e i creatori originali è realtà, per un insider

Un sedicente insider comparso sul forum Resetera sostiene che il reboot di Silent Hill fatto da Toyama, Ito e Yamaoka in collaborazione con Sony Japan è l'unico credibile, dato che il gioco esiste e sarà annunciato a breve.

Nella discussione che si è creata dopo che il mangaka Suehiro Maruo ha postato delle foto legate a Silent Hills e Konami è intervenuto un utente che sembrava piuttosto informato sui fatti.

Questo utente, chiamato KatharsisT, sostiene che l'unica cosa che può confermare al momento è il fatto che in lavorazione ci sia "solo" il reboot della serie di Silent Hill ad opera dei creatori originali della serie, ovvero Toyama, Ito e Yamaoka. Questi starebbero lavorando alla rinascita della serie coadiuvati da Sony Japan e il team che ha creato Siren. Cosa che renderebbe il nuovo Silent Hill un'esclusiva PlayStation.

Sempre secondo "l'insider" il gioco sarà annunciato nei prossimi mesi. Magari con PS5, ma questa è una nostra supposizione. Avevamo già parlato in passato delle voci che circondano questo progetto. Cosa rende così succose queste informazioni? Che l'utente KatharsisT e le sue informazioni sono stati verificati dallo staff del forum.

Questo rende le affermazioni dell'insider automaticamente vere? Assolutamente no, per questo vi raccomandiamo di prendere queste voci per quello che sono, ovvero voci. La "verifica" dello staff dovrebbe solo dirci che l'utente non è un mitomane qualunque, ma dovrebbe avere delle credenziali. Quali siano e se le sue informazioni alla fine vedranno effettivamente la luce, però, non lo sappiamo. Non ci rimane, quindi, di restare con le orecchie aperte in attesa di nuove conferme o, eventualmente, smentite da parte di Konami.