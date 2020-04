Silent Hills si farà? Il mangaka Suehiro Maruo coinvolto nel progetto da Konami

Silent Hills si farà? Sembra di sì, stando a quanto rivelato dal mangaka Suehiro Maruo, apparentemente coinvolto nel progetto da Konami: lo dimostrano alcune foto pubblicate dall'autore sui social, che trovate in calce alla notizia.

La smentita circa il ritorno della serie è stata dunque una messinscena orchestrata dall'azienda giapponese per guadagnare tempo? A questo punto tutte le ipotesi sono sul tavolo, anche l'eventuale coinvolgimento di Hideo Kojima.

Ma chi è Suehiro Maruo? Si tratta di un autore di manga a tema horror conosciuto anche in Italia grazie a opere come "Il bruco" e "La strana storia dell'isola Panorama", pubblicate da Coconico Press.

I mondi e i personaggi disegnati da Maruo sono inquietanti, con frequenti riferimenti a mutilazioni e deformità: atmosfere malate che andrebbero a nozze con la formula di un franchise come Silent Hill.

Dopo le foto pubblicate dall'autore, trovate alcune delle tavole che ha realizzato nel corso della carriera (occhio alla seconda, è molto forte), per farvi un'idea del suo stile. Pensate sia l'artista giusto per un ritorno in grande stile della serie Konami?