Hideo Kojima e i giochi horror

Che Hideo Kojima sia un genio ormai è risaputo. Che lo sia anche dal punto di vista della comunicazione, pure. Ed è chiaro come questo artista, di cui non sempre è facile decifrare l'operato, sia capace di attirare l'attenzione dei media come pochi altri nel suo campo. Nemmeno il tempo di far uscire il suo ultimo gioco e di dividere parte della critica e del pubblico, che già torna a far parlare di sé per via dei nuovi, potenziali, progetti. In particolare uno sembra aver stuzzicato i palati di molti fan, ovverosia quello riguardante un videogioco a tema horror : il ricordo dello splendido teaser demo realizzato dal game designer per il "suo" Silent Hills, ovverosia P.T., è ancora vivo negli appassionati, e l'idea che Kojima possa fare quindi un gioco completo con quelle atmosfere e tematiche non può che scatenarne le voglie. "Voglio fare un gioco horror, sicuramente", ha affermato qualche mese fa, "Ho alcune idee che credo possano funzionare ma non so ancora quando, dovrò pensarci bene". Hideo Kojima si è spesso dichiarato interessato a realizzare un videogame horror, e questo nonostante, per sua stessa ammissione, sia uno che davanti a certe situazioni se la fa sotto. Ma, d'altronde, l'autore è convinto che chi come lui "percepisce" di più la paura, forse è il più indicato per creare qualcosa di veramente terrificante. Intanto, a conferma di questa sua voglia di horror, cerca spunto guardando, o provando a farlo, pellicole a tema, come The Eye dei Fratelli Pang.

Kojima Ghost Stories?

Alla luce di queste informazioni abbiamo iniziato a pensare a cosa potrebbe frullare nella mente del geniale autore giapponese e a formulare un paio di ipotesi su scenari, ambientazioni e meccaniche. Il tutto partendo però da un presupposto importante: come abbiamo già scritto su queste pagine in passato, per chi si cimenta con il genere horror è sempre più difficile riuscire a stupire e spaventare un pubblico ormai poco avvezzo alle sorprese, e di proporre al contempo un concept innovativo e a suo modo originale. Quindi da questo punto di vista non aspettatevi da noi proposte assolutamente inedite. In tal senso auspichiamo nella creatività di Kojima per dare quella pennellata di originalità all'eventuale progetto. Anche perché il game designer giapponese è uno di quegli autori in grado di dare un tocco cinematografico alle sue opere anche avvalendosi di citazioni e riferimenti assortiti. In questo caso attraverso spunti e idee prese dal cinema horror e anche da altre produzioni videoludiche.

D'altronde, come nella fisica, anche nell'intrattenimento e in generale nell'arte, "nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma", parafrasando il postulato di Lavoisier. Il nuovo progetto in chiave horror potrebbe di fatto ripartire da quel piccolo gioiello di spaventoso intrattenimento che è stato P.T. Non sappiamo se il playable teaser di Silent Hills fosse un semplice esercizio di stile del game designer, una trollata delle sue o un parte effettiva del gioco. Né a che punto fosse lo stato di sviluppo del gioco vero e proprio (si presume in stato embrionale).



In ogni caso la demo o qualunque cosa fosse è stata qualcosa di eccezionale, capace di terrorizzare e incuriosire al contempo come poche altre cose nel settore. E visto che comunque è ipotizzabile che una bozza di trama in fondo ci sia stata per essa (e/o per l'eventuale Silent Hills) l'artista giapponese potrebbe rielaborare temi e situazioni in maniera tale da distaccarle dall'universo del survival horror di Konami, e ricamarci sopra una nuova storia.

Norman Reedus, o chi per lui nel ruolo di protagonista, potrebbe essere un uomo tormentato da strane visioni o dal rimorso di qualcosa di terribile che ha commesso e del quale o non ha memoria, o cerca viceversa di dimenticare. Oppure, ancora, potrebbe essere un detective che indaga su una serie di omicidi-suicidi che hanno sconvolto la comunità locale, visto che hanno riguardato interi nuclei familiari. Casi che all'apparenza non avrebbero nessun legame, se non un certo modus operandi e la violenza inaudita, improvvisa, esplosa nei rispettivi capofamiglia. Nel corso delle indagini sull'ultima strage, quella che tra le vittime avrebbe visto anche una donna incinta di nome Lisa, Reedus scoprirebbe che gli assassini sarebbero stati posseduti da qualche entità malefica (ricordate in P.T.: "Perdonami, Lisa. C'era un mostro dentro di me"), finendo coinvolto in una storia "ai confini della realtà", fatta di case infestate, spettri e fenomeni di poltergeist .L'alternativa, pur rimanendo sul tema, potrebbe essere un titolo strutturato a episodi, incentrato su fantasmi e case infestate.