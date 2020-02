Code Vein, il DLC Frozen Empress disponibile

Bandai Namco ha annunciato che Frozen Empress, il nuovo DLC di Code Vein, è disponibile da oggi 26 febbraio. Si tratta del secondo DLC maggiore del gioco (il primo è Hellfire Knight) ed è acquistabile singolarmente per 9,99€, oppure è scaricabile come parte del Season Pass, che costa 24,99€. In testa alla notizia trovate il trailer di lancio, che mostra anche alcune sequenze di gameplay legate al DLC.



Dopo aver sconfitto l'Hellfire Knight, affronta la Frozen Empress in questo secondo contenuto aggiuntivo!

Regnante su di una nuova sezione delle Profondità - la Celestial Ice Prison - e rafforzata dai suoi cristalli, la Frozen Empress sarà un boss difficile da sconfiggere.

In aggiunta a questa sfida, i giocatori potranno anche sbloccare nuovi outfit, trovare nuove armi in grado di infliggere danni da ghiaccio e sperimentare un nuovo Codice.



Se volete avere maggiori informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Code Vein, scritta dal prode Simone Pettine. Recentemente Bandai Namco ha annunciato che Code Vein ha venduto più di un milione di copie, un ottimo risultato per un titolo di nicchia come questo.