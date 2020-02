Minecraft e Mass Effect s'incontrano in un nuovo Mash-Up Pack

Lanciato il Mass Effect Mash-Up Pack per Minecraft. Come il titolo fa capire si tratta di un pacchetto che porta un po' di Mass Effect dentro il gioco di Mojang. Per gli orfani della serie potrebbe essere una bella notizia.



Il Mass Effect Mash-Up Pack comprende un nuovo ambiente, la base su Marte, e diverse skin di personaggi noti, come il Comandante Shepard, Liara e tanti altri. In totale le nuove skin sono trentasei, quindi avrete di che scegliere dopo averlo installato. Ci sono anche delle texture a tema, dei menù personalizzati e una raccolta di brani presi dalla colonna sonora di Mass Effect 3.



A quanto pare i contenuti presi da Mass Effect Andromeda sono una minoranza. Se vogliamo è un segno ulteriore di quanto poco abbia inciso il quarto Mass Effect nell'immaginario della serie.



Il Mass Effect Mash-Up Pack è compatibile con le versioni Xbox One, Windows 10 Edition, iOS, Android, PlayStation 4 e Nintendo Switch di Minecraft. Nel marketplace di Minecraft costa 990 monete.