eFootball PES 2020, un nuovo Ronaldo nell'ultimo data pack gratuito

Konami ha rilasciato un data pack gratuito di eFootball PES 2020, con tanti nuovi volti dei giocatori più famosi, incluso Cristiano Ronaldo o CR7 che dir si voglia. Ovviamente sono volti migliorati nei dettagli che rendono ancora più realistici i suddetti calciatori.

Tra gli altri, ne citiamo alcuni che giocano in Serie A in Italia: Bastoni, Esposito, Gollini, Pasalic e Maldini. Il data pack comprende anche degli aggiornamenti relativi al Campeonato Brasileiro Série A e alla TOYOTA Thai League.

Per avere più informazioni sul gioco, vi rinviamo alla nostra recensione di eFootball PES 2020, in cui il prode Rosario Salatiello ha scritto:

Concludiamo la recensione di eFootball PES 2020 dicendo che questo è senza dubbio il PES che avremmo voluto giocare da diversi anni. Nonostante ci sia ancora del lavoro da svolgere sulle modalità presenti nel gioco, il gameplay riesce a catturare pienamente l'essenza del calcio che fa battere a ritmo di tamburo il cuore di tutti gli amanti di questo sport. Qualche difetto è ancora presente, certo, ma è comunque relegato a pochi attimi in cui la forza delle dinamiche di gioco va un po' a diminuire prima di tornare a mostrarsi in tutta la sua bellezza. In attesa di vedere come risponderà FIFA 20, 1-0 per Konami.