Square Enix, un impiegato positivo al Coronavirus: uffici chiusi, si lavorerà da casa

Un dipendente di Square Enix è risultato positivo al Coronavirus, il che ha portato l'azienda a chiudere gli uffici con effetto immediato, chiedendo a tutti i suoi impiegati di lavorare da casa.

Come noto, il Giappone sta cominciando ad affrontare l'emergenza in maniera più seria e strutturata solo nelle ultime settimane, ed è anche per via di questo approccio che giochi come Final Fantasy 7 Remake hanno potuto fare il proprio debutto nei negozi senza ritardi.

In una nota, l'azienda nipponica dichiara di aver preso tutti i necessari provvedimenti per fronteggiare la spiacevole situazione, chiudendo appunto gli uffici, procedendo a una disinfettazione degli stessi e passando al lavoro da remoto.

La misura d'emergenza, attiva da ieri 8 aprile, si estenderà nel caso di Square Enix fino al 6 maggio, salvo complicazioni.

"Continueremo a reagire prontamente e in maniera appropriata, con la massima priorità, per prevenire la diffusione dell'infezione dentro e fuori dall'azienda, al fine di assicurare la sicurezza e la salute dei clienti, dei partner commerciali, degli impiegati e le loro famiglie", si legge nel comunicato.