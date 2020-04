iliad Voce, promozione contro il coronavirus estesa alla fine di aprile 2020

Nelle scorse settimane iliad ha scelto di aderire con iliad Voce al progetto legato alla solidarietà digitale: una serie di iniziative volta a contrastare il coronavirus, garantendo un po' di sollievo e benefici di vario tipo ai clienti di varie società. iliad adesso ha deciso, inoltre, di estendere la sua promozione gratuita.

Tutti i vantaggi di iliad Voce contro il coronavirus di cui vi avevamo già parlato sono dunque attualmente estesi fino alla fine di aprile 2020, mentre avrebbero dovuto terminare giusto in questi giorni. E con la situazione legata alla pandemia in costante divenire, non ci stupiremmo di eventuali nuove proroghe nel prossimo futuro: speriamo non ce ne sia bisogno.

Dal punto di vista dei contenuti della promozione, iliad Voce ha messo a disposizione dei suoi utenti 10 GIGA di internet mensili e chiamate illimitate internazionali gratuite, verso i paesi riportati qui di seguito. Se avete parenti sparsi per l'Europa e per il mondo, ecco dove potrete chiamare senza costi aggiuntivi: Canada, Stati Uniti, Azzorre, Sudafrica, Germania, Andorra, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera e Taiwan.

iliad non è stato l'unico operatore a lanciare una promozione per alleviare la situazione legata al coronavirus: Wind Tre, Vodafone e TIM hanno tutti proposto un pacchetto specifico, solitamente a base di GIGA o minuti.