Nintendo Switch, Saldi di primavera: fino al 90% di sconto su oltre 300 giochi

Nintendo ha applicato fino l'90% di sconto su oltre 300 giochi Nintendo Switch coi Saldi di primavera: tra questi troviamo Mario + Rabbids: Kingdom Battle, Astral Chain e tanti classici di Nintendo.

Da oggi fino al 19 aprile 2020 sull'eShop di Nintendo Switch sono in atto i Saldi di primavera: oltre 300 giochi sono in offerta con uno sconto che va dal 30% fino di The Legend of Zelda: Breath of the Wild fino ad arrivare al 90% di sconto di Runner 3 e Exorder.

I giochi in promozione sono tantissimi, molti dei quali anche a meno di un'euro.

Tra le altre menzioni d'onore ci sono The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition a 41,99 euro, Divinity: Original Sin II - Definitive Edition a 34,99 euro, Diablo 3: Eternal Collection a 29,99 euro e Astral Chain a 39,99 euro. Cliccate sul nome di ogni gioco per scoprire tutto su di essi, come le ultime informazioni o leggere la recensione.

Da non farsi scappare il bellissimo Mario + Rabbids: Kingdom Battle a 9,99 euro. Un'occasione imperdibile nel caso in cui non aveste ancora giocato al capolavoro di Ubisoft Milano. Anche Sonic Mania a 13,99 euro potrebbe essere una buona offerta.

A questo indirizzo potete trovare tutte le offerte.