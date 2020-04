Animal Crossing: New Horizons, guida al giorno della caccia all’uovo

In questa guida al giorno della caccia all'uovo, evento speciale di Animal Crossing: New Horizons, vedremo dove trovare uova e progetti da realizzare per Ovidio.

In Animal Crossing: New Horizons è arrivata la primavera. I ciliegi sono in fiore, le farfalle svolazzano allegramente intorno alle aiuole e le uova crescono sugli alberi.

Avete letto bene. Il magnifico Ovidio è arrivato saltellando nel mondo di Animal Crossing e ha deciso di disseminare sulle nostre isole un mare di uova. Perché? Beh, perché il giorno della caccia all'uovo si avvicina!

Per capire meglio di cosa si tratta, abbiamo deciso di creare questa breve guida alla caccia all'uovo di Animal Crossing: New Horizons.



Cosa sono le uova e dove si possono trovare Le uova non sono altro che materiali utili per la creazione di progetti (ma, se volete, potete anche mangiarle come un normale frutto). Le tipologie di uova che potete trovare sono 6.

Uovo terrestre : si trova sottoterra, nei punti segnati dove di solito potete trovare i fossili;



: si trova sottoterra, nei punti segnati dove di solito potete trovare i fossili; Uovo acquatico : si trova pescando;



: si trova pescando; Uovo boscoso : si trova raccogliendo legna dagli alberi con l'ascia;



: si trova raccogliendo legna dagli alberi con l'ascia; Uovo roccioso : si trova percuotendo le rocce con una pala (o un'ascia);



: si trova percuotendo le rocce con una pala (o un'ascia); Uovo frondoso : si trova sugli alberi, come un normale frutto;



: si trova sugli alberi, come un normale frutto; Uovo celeste: si trova attaccato ai palloncini con le strisce.



Ognuna di queste uova vi permetterà di costruire oggetti differenti, che possono andare da vestiti a elementi d'arredo.

Il giorno della caccia all’uovo Il primo aprile, sulla vostra isola era possibile trovare Ovidio. Se non lo avete incontrato, non c'è problema. Molto probabilmente avete ricevuto una sua lettera nei giorni seguenti, dove vi informava dell'evento speciale che si terrà il 12 aprile (ovvero la domenica di Pasqua) all'interno del gioco.

In questa data, infatti, dovrebbe comparire nuovamente il misterioso coniglio, che premierà con uno speciale progetto chiunque avrà creato tutti gli oggetti a tema.



I progetti di Ovidio Ovviamente, per creare questi oggetti speciali, vi serviranno dei progetti. Questi li potete trovare in tre modi:

facendo scoppiare i palloncini a strisce, sperando che non cada un altro uovo celeste;

trovando le bottiglie sulla spiaggia (anche queste a strisce, quindi facilmente distinguibili da quelle normali), dove troverete sempre un progetto;

ricevendoli in regalo dagli abitanti dell'isola.

Inoltre, raccogliendo un numero determinato di uova (più o meno ogni 15 dello stesso tipo), sbloccherete dei progetti a tema in base alla tipologia delle uova raccolte.

Sembra anche che più il giorno dell'evento si avvicini e più il numero di progetti che potete trovare sulla vostra isola vada ad aumentare, così da dare più "pepe" alla sfida di Ovidio. Il numero esatto della totalità dei progetti, tuttavia, è ancora imprecisato.

Ogni giorno "esce fuori dal cilindro" qualcosa di nuovo, quindi vi consigliamo di esplorare a fondo la vostra isola in questo periodo.