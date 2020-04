Dopo DayZ, gli autori progettano un nuovo survival di grandi dimensioni

Dopo aver costruito DayZ, visto che il gioco ha raggiunto la sua forma più o meno definitiva, dopo il lunghissimo periodo di creazione ed espansione, gli autori del gioco hanno deciso di dare il via a un nuovo progetto, che sarà un altro survival di enormi dimensioni, a quanto pare.

Considerando che DayZ, partito come piccolo progetto da una modifica di Arma 2, ha dato un contributo fondamentale alla creazione dell'intero genere survival, possiamo dunque aspettarci grandi cose anche da questo nuovo gioco, di cui ancora non c'è però alcuna informazione precisa.

Dean Hall e Brian Hicks sono dunque nuovamente al lavoro insieme su un progetto videoludico incentrato sulla sopravvivenza all'interno di ambienti aperti e di grandi dimensioni, a quanto pare, un nuovo survival definito "massive" dagli stessi autori, che si stanno approcciando allo sviluppo con grande entusiasmo.

Hall è proprio accreditato come il creatore principale di DayZ a partire fin dalla prima mod di Arma 2 che ha dato poi origine a tutta la storia del gioco, entrando successivamente a far parte di Bohemia Interactive come sviluppatore ufficiale, ma uscendone poi per fondare un proprio studio indipendente: Rocketwerkz. Hicks è invece il creative director di DayZ che svolge il ruolo di executive producer per il nuovo progetto.

Lo studio sta attualmente cercando nuovi sviluppatori da aggiungere al personale per questo nuovo gioco che viene definito "tripla A" e di cui a questo punto attendiamo informazioni più precise.

Per quanto riguarda DayZ, abbiamo registrato il grosso aggiornamento dato dall'aggiunta della mappa Livonia lo scorso settembre ed è anche approdato su PS4 nei mesi scorsi.

