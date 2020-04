Animal Crossing: New Horizons, sceneggiatore di Star Wars: Rogue One ha avviato un talk show nel gioco

Un talk show all'interno di Animal Crossing: New Horizons? Questa è l'idea venuta a Gary Whitta, sceneggiatore tra gli altri di Star Wars: Rogue One e Book of Eli, il film con Denzel Washington. Lo spettacolo si chiama Animal Talking e promette di farci passare un po' di tempo in allegria, che di questi giorni non fa male.

Whitta ha creato un vero e proprio set nel suo seminterrato di Animal Crossing: New Horizons, piazzandoci una scrivania e un divano (per gli intervistati) e arredandolo come uno studio televisivo. L'episodio pilota ha visto come ospiti l'attrice Naomi Kyle e lo sviluppatore Adam Nickerson.

Whitta spera che nel primo episodio vero e proprio faccia la sua comparsa l'attore Elijah Wood, il Frodo della trilogia Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, che oltretutto è un grande giocatore di Animal Crossing: New Horizons. Comunque sia, gli ospiti confermati per il nuovo episodio, in onda oggi, sono la producer video Mary Kish, l'attore Mike Drucker e la cantautrice Raquel Lily.