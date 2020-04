TechTonik torna alle 15.00: si parla di tecnologia e di Sound Blaster G3: via con le domande!

TechTonik torna alle 15.00 con una puntata speciale: Pierpaolo Greco torna a parlare di tecnologia, con un accento in particolare su Sound Blaster G3, la nuova proposta di Creative per migliorare l'audio di PC, PS4 e Switch. Saremo in diretta su Twitch, ma potete cominciare a prenotarvi postando le domande qui sotto!

È mercoledì e quindi è tempo di Techtonik! All'interno della nostra maratona live odierna non poteva mancare l'appuntamento settimanale con la tecnologia a 360°. Come sempre al timone ci sarà Pierpaolo Greco, che parlerà di tutto quello che è stato annunciato durante la settimana, con particolare attenzione alla Sound Blaster G3, la nuova proposta di Creative pensata per massimizzare l'audio di PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Ne abbiamo già parlato in questa nostra recensione della Sound Blaster G3, ma approfondiremo il discorso in diretta.

Non mancheranno, ovviamente, le risposte a tutte le vostre domande. Daremo la precedenza a quelle che scriverete qui sotto, tra i commenti di questa news: quindi scatenatevi.

L'appuntamento, quindi, è tra pochi minuti in diretta sul canale di Twitch di Multiplayer.it o qui sotto! Non a mancate!