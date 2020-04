Un maratona live con un annuncio speciale sul canale Twitch di Multiplayer!

Calendario ricco mi ci ficco! Giornata strabordante di live quella di oggi, mercoledì 29 aprile, che oltre alla nostra classica programmazione fatta di let's play e rubriche, vi riserverà una grande sorpresa. Tutto sul canale Twitch di Multiplayer.it. Alle 14 ci sarà infatti un annuncio speciale che darà il via a un evento molto particolare e che durerà fino a sera, una sorta di maratona che si concluderà con un reveal da non perdere e che la redazione di Multiplayer.it commenterà live a partire dalle 21.

Si comincia la giornata con la Pausa Caffè alle 10 in punto, in cui vi daremo il buongiorno commentando le ultime notizie e chiacchierando con la chat. A partire dalle 13 avremo un gran numero di dirette che vi terranno compagnia per l'intero pomeriggio, in una vera e propria maratona che raggiungerà il suo culmine in serata.

Sarà divertente. Non mancate, mi raccomando!