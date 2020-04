Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 29/4/2020

Tra le novità delle offerte Amazon di oggi troviamo uno sconto di 30 euro sul recente HUAWEI P40 Lite, un ottimo prezzo per le cuffie JBL Tune 660 disponibili e il ritorno in offerta degli auricolari Apple AirPods Pro, di nuovo disponibili da ieri. Delle offerte passate restano invece due validi ultraportatili professionali entrambi caratterizzati da schermi di buona qualità.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited (al momento gratis per tre mesi), Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.