League of Legends: il lavoro dietro World Championships 2019 condensato in 10 minuti

L'enorme lavoro dietro un evento quale il League of Legends: World Championships 2019, con ogni probabilità l'evento esport più importante dello scorso anno, è stato condensato da Riot Games in uno spettacolare video di circa 10 minuti.

Nell'attesa che la stagione ufficiale possa riprendere senza ulteriori indugi, solo nelle scorse ora abbiamo appreso che il Mid-Season Invitational 2020 di League of Legends è stato cancellato causa Coronavirus, Riot Games ha creato un video nel quale ha condensato l'enorme lavoro dietro un evento esport di questa portata in un video di 10 minuti.

Il League of Legends: World Championships 2019 è uno dei più grandi momenti della storia di Riot Games, nel quale arte e tecnologia si sono fuse per dare vita alle canzoni GIANTS, Phoenix e Awaken durante la Cerimonia di Apertura della manifestazione. Nel nuovo video 10 mesi in 10 minuti viene svelato il dietro le quinte dell'incredibile show, mostrando tutto il lavoro che c'è voluto per creare uno dei momenti più memorabili nella storia dell'esport.

Per 10 mesi, il team è stato messo a dura prova nel tentativo di creare qualcosa di mai visto prima, che facesse interagire in tempo reale, e su un palco guardato da oltre 44 milioni di persone in tutto il mondo, dei performer reali con degli ologrammi spettacolari.

Il risultato è decisamente notevole e all'altezza del prestigio di una simile manifestazione, non trovate?