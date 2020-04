Marvel's Avengers, il cast completo degli eroi è stato anticipato da dei set LEGO

Il cast completo dei supereroi che useremo in Marvel's Avengers potrebbe essere stato anticipato da una serie di set della LEGO che dovrebbero arrivare nei negozi in contemporanea all'uscita del gioco di Square Enix.

Visto che siamo in un periodo storico nel quale gli spoiler di qualunque tipo sono un argomento piuttosto tabù, basti pensare ai danni fatti dalla fuga di notizie di The Last of Us Parte 2, vi avvisiamo che di seguito parleremo di tutti i Vendicatori che compariranno in Marvel's Avengers, il prossimo gioco action di Crystal Dynamics dedicato ai supereroi della Marvel.

Il gioco è ora previsto per settembre e ha ancora tutto da dimostrare, ma quando si parla di Avengers è impossibile non prestare la massima attenzione.