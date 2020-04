Fortnite Aggiornamento 12.50: server offline per manutenzione programmata di Epic Games

In questo momento non riuscite ad accedere ai server di Fortnite Capitolo 2, non è vero? E non potete giocare né a Battaglia Reale né a Salva il Mondo. Beh, non c'è nulla di strano: l'Aggiornamento 12.50 arriva proprio oggi mercoledì 29 aprile 2020, ed è cominciata la manutenzione programmata di Epic Games.

Con la manutenzione programmata ufficialmente in corso, i server resteranno offline almeno per un paio d'ore: intanto potrete mettere in download a breve l'Aggiornamento 12.50 di Fortnite Capitolo 2, su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e dispositivi Android (ora Fortnite è presente anche sul Google Play Store, sapete?); per l'update su iPhone e iPad servirà come sempre l'approvazione di Apple.

Difficile prevedere i contenuti del nuovo aggiornamento: ovviamente Epic Games introdurrà un certo numero di nuovi cosmetici, Skin che debutteranno con rispettivi accessori nei negozi dei prossimi giorni. Ma potrebbero essere nascosti nei file di gioco anche dettagli sui prossimi eventi, le prime sfide a tempo straordinario e, perché no, un nuovo pacchetto di leggende da acquistare a parte. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più, basterà attendere il solito lavoro di leaker e dataminer.

A proposito: negli ultimi giorni avete visto il concerto live di Travis Scott, realizzato in collaborazione con Epic Games? Ha ottenuto dei numeri incredibili, e noi vi abbiamo fornito un video per poterlo rivedere dall'inizio alla fine.