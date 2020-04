Animal Crossing: New Horizons: Elijah Wood è andato su di un'isola per comprare rape

A quanto pare Elijah Wood, il Frodo della trilogia di Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, è un appassionato giocare di Animal Crossing: New Horizons su Nintendo Switch e anche lui ha partecipato al mercato delle rape, che sta caratterizzando questa fase del gioco.

Se seguite un po' le vicende di Animal Crossing: New Horizons saprete che le rape sono diventate una specie di bene di lusso, con la comunità che pubblica tweet per avvisare dell'apertura di nuove isole mercato che le vendono, a prezzi spesso esorbitanti. Una giocatrice, tal Jessa, ha pubblicato su Twitter un messaggio per avvisare di aver messo in vendita delle rape a 599 stelline (la moneta di gioco). Tutto si sarebbe aspettata tranne che Elijah Wood la contattasse con un messaggio privato per acquistarle, chiedendole il suo codice Dodo per poter visitare la sua isola.

Per l'arrivo di Elijah Wood, Jessa ha organizzato un vero e proprio comitato d'accoglienza. Wood di suo è stato gentilissimo e le ha chiesto il permesso di raccogliere della frutta, facendole i complimenti per come ha decorato la sua isola. Un signore, insomma, che dovrebbe essere d'esempio a tutti quelli che entrano nelle isole degli altri. Prima di andarsene Wood non ha mancato di fare una battuta su Rian Johnson, il regista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Animal Crossing: New Horizons è un'esclusiva per Nintendo Switch. Se volete avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Animal Crossing: New Horizons.