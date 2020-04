DualSense di PS5 potrebbe essere il controller migliore di sempre, per uno sviluppatore

Il DualSense di PS5 potrebbe essere il controller migliore di sempre, questo stando a quanto dichiarato in un'intervista da Tymon Smektala di Techland, attualmente al lavoro per terminare Dying Light 2.

Smektala: "Lo adoro. Ha un design eccezionale e futuristico come ti aspetteresti nel 2020, visto che viviamo in tempi fantascientifici. Parlando della forma, bisogna vedere come sarà tenerlo in mano, ma guardandolo l'impressione è ottima. Credo che possa essere uno dei migliori controller della storia, grande a sufficienza ma essenziale e funky allo stesso tempo."

Lo sviluppatore ha poi voluto commentare alcune delle caratteristiche principali del DualSense, che evidentemente lo intrigano moltissimo: "Penso anche che il feedback aptico e gli adaptive trigger possano cambiare le carte in tavola mlto più di quanto le persone non si aspettino. Sono curioso di vedere quanto sarà resistente, perché sembra così elegante che mi chiedo se sopravvivrà alle cadute accidentali e alla rabbia dei giocatori. Ma tutto sommato, anche se so che le prime opinioni sono state varie, per me è assolutamente fantastico."

In attesa dell'uscita di PS5 con DualSense annesso e di Dying Light 2, non ci resta che registrare l'entusiasmo di Smektale, sperando che abbia ragione e che Sony abbia finalmente colmato il gap con Xbox in fatto di comodità del controller standard della sua console.