Giochi gratis per PS4, un regalo da Bandai Namco

Bandai Namco ha deciso di fare un graditissimo dono a tutti gli utenti PS4: attualmente il bellissimo e molto divertente Pac-Man Championship Edition 2 è gratis. Si, avete capito bene, potete andare sul PSN, riscattarlo e giocarci quanto volete.

Per avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Pac-Man Championship Edition 2, in cui abbiamo scritto:

Pur essendo meno "freestyle" dell'originale, questo Pac-Man Championship II è uno di quei giochi che nessuno si dovrebbe far sfuggire. Il suo gameplay essenziale, la colonna sonora, il ritmo frenetico, i colori vivaci, tutto è pensato per trasportare il giocatore in uno stato di trance agonistica dal quale ci si risveglia un paio d'ore dopo, senza aver capito bene come si è speso il tempo. La vecchia scuola non muore mai, si aggiorna.

Pac-Man Championship Edition 2 non è il primo gioco per PS4 a essere regalato in questi giorni. Sony ad esempio ha deciso di donare Uncharted Nathan Drake Collection e Journey a tutti i giocatori per combattere la noia da lockdown.