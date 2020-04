WWE 2K21 non si farà, 2K Games salta il 2020

La WWE ha confermato a Sean Ross Sapo di Fightful.com che non ci sarà alcun WWE 2K21. 2K Games deve aver abortito l'edizione di quest'anno per evitare un nuovo caso WWE 2K20, che ha fatto più male che bene all'immagine della serie.

L'ultimo capitolo della serie sportiva dedicata al wrestling, è uscito sul mercato in condizioni pietose, tanto da aver scatenato l'ilarità dei giocatori. Tra glitch assurdi e mille mancanze, il gioco non è mai entrato in sintonia con i fan, nonostante gli sviluppatori abbiano lavorato alacremente negli ultimi mesi per sistemarlo. Se volete avere più informazioni in merito leggete la nostra recensione di WWE 2K20, dove Tommaso Pugliese lo ha stroncato senza troppi convenevoli.

Probabilmente il nuovo team di sviluppo non ce l'avrebbe mai fatta a chiudere il gioco per tempo, vuoi per le difficoltà intrinseche nel prendere in mano un progetto simile e lanciarlo in soli 365 giorni, vuoi per l'attuale pandemia da coronavirus che ha complicato ulteriormente la situazione, rallentando di fatto lo sviluppo di praticamente tutti i videogiochi in uscita nei prossimi mesi e causando ritardi sui lanci di quelli già pronti, come The Last of Us 2.