Giochi gratis per PS4: Uncharted Nathan Drake Collection e Journey disponibili, ecco i link per il download

Uncharted: The Nathan Drake Collection e Journey, ovvero i due nuovi giochi gratis per PS4 che Sony ha deciso di regalare agli utenti, sono disponibili da oggi, 16 aprile 2020, fino al 6 maggio, dunque riportiamo qui i link per il download che può essere già effettuato.

Entrambi i titoli sono stati offerti da Sony a tutti gli utenti che abbiano un account PlayStation come un doppio regalo ai giocatori, ma possono essere scaricati gratuitamente da tutti, anche senza essere in possesso di un abbonamento a PS Plus o PlayStation Now, dunque si tratta di un'iniziativa davvero interessante per una grande quantità di persone, al di là del fatto che si tratta di titoli usciti già da un po' di tempo e che potrebbero già essere stati giocati da molti.

In ogni caso, ecco dunque i link sui cui cliccare per effettuare il download dei nuovi giochi gratis per PS4: