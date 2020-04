Cyberpunk 2077: spunta il controller Xbox One dedicato in edizione limitata, alquanto spettacolare

Cyberpunk 2077 avrà un controller Xbox One dedicato a tema in edizione limitata a quanto pare, comparso in anteprima su Amazon e visibile nelle immagini riportate qui sotto, che mostrano una periferica dall'aspetto alquanto particolare e spettacolare, molto indicato per i fan del gioco CD Projekt RED.

Tutti gli elementi estetici del controller Xbox One in questione, compresa la confezione del tipico giallo che abbiamo visto come sfondo della copertina ufficiale, sono legati allo stile di Cyberpunk 2077, ovviamente.

Il controller si presenta dotato di una doppia colorazione tra grigio metallizzato e nero, con un effetto "invecchiato" della superficie che richiama lo stile vissuto e sporco che è tipico del gioco in questione, tra graffi, ruggine, macchie e graffiti molto realistici e resi particolarmente bene su tutta la periferica, mentre il rosso acceso ricorre in piccoli particolari tra i tasti e alcune scritte.

In particolare, il design "rugged" è ispirato al personaggio di Johnny Silverhand, in base anche a quanto riferito nella descrizione. Da questa veniamo a sapere che il controller Xbox One di Cyberpunk 2077 è dunque ispirato alla vita da mercenario e al personaggio cult di Johnny Silverhand, presentato a sorpresa nel corso della celebre conferenza E3 2019 di Microsoft con la comparsa di Keanu Reeves sul palco, che interpreta il personaggio in questione.

Per il resto, ovviamente, si tratta di un controller Xbox One di nuova generazione con le sue caratteristiche standard, compreso il grip migliorato, la nuova compatibilità Bluetooth anche con Windows 10 e il jack cuffie integrato.

Per quanto riguarda Cyberpunk 2077, di recente abbiamo saputo che la versione migliorata per Xbox Series X, il cui upgrade è comunque compreso con l'acquisto della versione Xbox One, non sarà disponibile al lancio della console ma successivamente, mentre su PS5 la questione dipende da Sony. Inoltre, per il doppiaggio completo all'uscita sarà necessaria la patch del day one.