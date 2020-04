Cyberpunk 2077: doppiaggio incompleto al lancio, servirà la patch del day one

Cyberpunk 2077 avrà un doppiaggio incompleto al lancio per via dell'attuale situazione emergenziale: per poterlo ascoltare nella sua interezza bisognerà installare la patch del day one.

Lo ha rivelato Michal Nowakowski, senior vice-president of business development presso CD Projekt RED, dicendo che ci sono state alcune difficoltà durante il processo di localizzazione di Cyberpunk 2077 per via dell'attuale situazione e la chiusura degli uffici.

"Nel momento in cui gli utenti acquisteranno il gioco, a settembre, dovranno scaricare un file che aggiungerà le parti mancanti del doppiaggio", ha dichiarato Nowakowski riferendosi evidentemente alla patch del day one.

È chiaro che chi si troverà a recensire Cyberpunk 2077, accedendo dunque all'esperienza in anticipo rispetto alla data di uscita, dovrà invece far fronte al problema, al netto di eventuali differenze fra le varie lingue.

Nel nostro caso, il titolo di CD Projekt RED vanterà non solo un doppiaggio in italiano, ma anche la prestigiosa partecipazione di Luca Ward, che presterà la voce al personaggio di Keanu Reeves.