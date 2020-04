GTA Online, spunta un easter egg nella serie Better Call Saul

GTA Online ha fatto capolino con un curioso easter egg nel corso dell'ultimo episodio della serie Better Call Saul, comparendo con una delle vetture presenti nel gioco.

Non si tratta di un riferimento semplice, tuttavia: parliamo della GTAV Bravado Banshee, protagonista nel 2013 di un giveaway organizzato da Rockstar Games, West Coast Customs e GameStop appunto per gli utenti di Grand Theft Auto Online.

L'auto si vede per un istante mentre i personaggi attraversano un garage: evidentemente gli artisti che hanno realizzato la CG di quell'episodio hanno voluto fare un simpatico omaggio alla piattaforma multiplayer di GTA V.

Non pensiamo dunque che i riferimenti siano stati intenzionali, mentre da ormai diverse settimane imperversano sui social le teorie che vedono nei contenuti di GTA Online possibili indizi sull'ambientazione di GTA 6 e altri dettagli relativi al prossimo capitolo della serie.

