Pokémon Journeys The Series, Netflix soffia a Disney e Warner la 23a stagione dell'anime

Netflix soffia a Disney e Warner Bros. l'esclusiva per gli Stati Uniti della 23a stagione di Pokémon Journeys The Series, l'anime ispirato a Pokémon Spada e Pokémon Scudo.

La notizia è giunta da pochi istanti a conferma dell'impegno, da parte di Netflix, di controbattere colpo su colpo lo strapotere di Disney e degli altri colossi dello streaming mondiale. Dopo essersi assicurata i diritti per lo streaming dei film dello Studio Ghibli, Netflix ha messo a segno un nuovo colpo: distribuirà in esclusiva negli USA (ancora non sappiamo cosa succederà negli altri paesi) la 23a stagione delle nuove avventure di Ash e Pikachu intitolata Pokémon Journeys The Series.

Questo accordo arriva a coronamento di una collaborazione che ha portato anche in Italia il film Mewtwo Colpisce Ancora - L'Evoluzione in esclusiva sulla piattaforma di streaming di Netflix e che dimostra come il colosso dell'intrattenimento punti fortemente alle produzioni giapponesi per offrire popolari contenuti di qualità coi quali continuare a convincere gli abbonati a rinnovare l'abbonamento.

Come dicevamo, Netflix ha soffiato l'esclusiva a Disney e Warner, che prima di oggi trasmettevano sui loro canali le nuove puntate dell'anime. In Italia la situazione è complessa, essendo la serie frammentata tra Mediaset, Amazon, Netflix e la TV Pokémon. Vi aggiorneremo nel caso in cui ci siano delle novità.

Nel frattempo sapevate che l'anime è in stand-by per colpa del coronavirus?