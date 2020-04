Xbox Series X: "settimana prossima sarà la migliore di sempre" solo per un gufo?

Vi lasciamo con il classico rumor della buonanotte. Per l'account Twitter di Xbox "settimana prossima sarà la migliore di sempre". Ovviamente il riferimento diretto è quello del gufo Kuro che sta per nascere, ma è possibile che un'affermazione così forte, in un periodo del genere, voglia dire che qualcuno sta covando altro? Tipo una Xbox Series X?

Le nostre sono pure speculazioni, ma in un periodo come questo, nel quale il boss di Xbox Phil Spencer dice che la presentazione dei giochi di Xbox Series X è imminente, un'uscita del genere da parte dell'account ufficiale di Xbox sa quasi di teasing.

Andiamo con ordine.

Nelle settimane scorse il San Diego Zoo Safari Park e la community di Ori hanno il nome da dare ad una delle uova che sta per chiudersi e che è costantemente monitorata via Mixer. Oggi gli sviluppatori di Ori hanno annunciato che Kuro, questo il nome del gufetto, nascerà settimana prossima.

A questa affermazione risponde a stretto giro l'account Twitter ufficiale di Xbox dicendo "la settimana prossima si appresta ad essere la miglior settimana di sempre". Possibile si riferisca "solo" a un piccolo gufo?

Adesso vediamo chi gufa.

Next week is about to be the best week ever. pic.twitter.com/LHrG9HBdti