Predator: Hunting Grounds si mostra su PS4 in un lungo filmato di gameplay

Predator: Hunting Grounds, la nuova esperienza multigiocatore di IllFonic ispirata alla celebre saga cinematografica, si mostra nella sua versione PS4 in un lungo filmato di gameplay commentato direttamente dagli sviluppatori.

Predator: Hunting Grounds è un multiplayer asimmetrico, nel quale un team di soldati deve dare la caccia al temibile Predator. Facendo parte di un Fireteam di soldati, lo scopo sarà quello di completare le missioni prima che il Predator vi trovi e vi stermini.

Nei panni del Predator dovrete, invece, dare la caccia alla squadra nemica usando letali armi aliene per inseguire ed eliminare le vittime. Si tratta di una variazione di quanto visto in Evolve, lo sfortunato gioco di 2K Games.

In vista dell'uscita di domani, gli sviluppatori hanno giocato (e registrato) oltre 20 minuti di gameplay in grado di mostrare la bontà del progetto e il divertimento che è possibile ricavare da questo genere di esperienza. Anche perché gli sviluppatori hanno sfruttato il recente periodo di beta per sistemare alcune problematiche evidenziate dalla community.

Per esempio hanno cambiato i suoni dei passi del Predator: in altre parole hanno aggiornato l'attenuazione dei passi di marcia/corsa per rendere il Predator più furtivo. Per il Fireteam, invece, il team ha creato posizioni di infiltrazione differenti in base alla missione. I comandi di cambio rapido degli ingranaggi sono ora mostrati sullo schermo e sono state apportate molte regolazioni dell'arma, in relazione al danno fatto.

Detto questo la nostra recensione di Predator: Hunting Grounds è in dirittura d'arrivo. Restate con noi.