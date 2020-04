For the King è gratis sull'Epic Game Store, annunciati i giochi di settimana prossima

For the King è gratis per una settimana sull'Epic Game Store e nel mentre sono stati annunciati i giochi che saranno regalati la prossima settimana.

Come ogni giovedì sera l'Epic Games Store si aggiorna e mette a disposizione nuovi giochi da riscattare gratuitamente. Senza impegno e senza pressioni. Forse una delle poche belle abitudini di questo periodo di quarantena.

Comunque, questa settimana, fino al 30 aprile 2020 alle 17:00, è For The King il gioco che è possibile ottenere gratis.

For The King è un avvincente mix di strategia, combattimento a turni ed elementi roguelike. Ogni partita è unica, grazie a mappe procedurali, missioni ed eventi. Si può giocare in modalità giocatore singolo, coop in locale o online.

For The King include tutti i contenuti delle espansioni disponibili, compresi Dungeon Crawl, Frozen Expanse Adventure, Gold Rush Un-Cooperative Mode, Into The Deep e molto altro.