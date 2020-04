Animal Crossing: New Horizons, il nudo d'arte rischia di sconvolgere i benpensanti

Il nudo d'arte che ha debuttato oggi in Animal Crossing: New Horizons grazie all'arrivo di Volpolo rischia di sconvolgere i benpensanti, poco propensi ad accettare che il David di Michelangelo mostri impunemente le sue grazie.

L'aggiornamento 1.2.0 di Animal Crossing: New Horizons aggiunge tantissime cose. Tra queste c'è Volpolo, un personaggio piuttosto bizzarro, ma fondamentale per arricchire il proprio museo con bellissime opere d'arte. Il "bello" di Volpolo è che tra una Gioconda e un Picasso è in grado di infilarci una crosta che non vale la pena mettere nemmeno nella minestra.

Il suo arrivo sta cominciando a far parlare non tanto per la sua etica lavorativa piuttosto discutibile (Volpolo è un falsario oltre che un ricettatore d'arte, detto in pochissime parole), quanto per il fatto che le sue opere sono realistiche. Quindi al posto di fare un plauso a Nintendo per la meticolosità con la quale ha ricreato alcuni tra i capolavori più maestosi dell'arte umana, alcuni benpensanti, ma speriamo siano più bontemponi, stanno cominciando a sollevare un sopracciglio di fronte al pene del David di Michelangelo.

Forse questo utente era troppo concentrato nell'osservare quel dettaglio anatomico da non essersi reso conto di essere stato fregato dalla furba volpe: nella statua originale non c'è nessun libro sotto il braccio di Davide.

Detto questo, considerando che Animal Crossing: New Horizons è un gioco che potrebbe finire nella mani di un bambino/a, siete d'accordo sul fatto che non ci sia nessun tipo di censura verso queste opere immortali? O siete tra i bacchettoni che hanno esultato quando Disney ha censurato le chiappe della sirena che fa un giro a Manhattan?

Sì, la domanda è chiaramente posta in modo da far capire come la pensiamo.