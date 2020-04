Battlefield 5, DICE terminerà lo sviluppo di nuovi contenuti dopo l'update di giugno

Con un posto sul suo blog, DICE ha comunicato a tutti i suoi fan che terminerà lo sviluppo di nuovi contenuti per Battlefield 5 dopo che avrà pubblicato l'ultimo grande update previsto per giugno 2020.

A darne l'annuncio è il senior producer dello studio di Stoccolma Ryan McArthur. Lo studio, alle prese con l'emergenza Covid-19, ha rallentato i suoi ritmi, ma crede comunque di poter pubblicare senza problemi il Capitolo 6 di Battlefield 5 chiamato Nella Giungla il prossimo 29 aprile 2020.

Dopo questo update DICE ha intenzione di assemblare un ultimo grande aggiornamento ricco di contenuti, armi e aggiustamenti al gameplay. Questo update è programmato, salvo imprevisti, per giugno. Dopodiché lo studio svedese considererà chiuso lo sviluppo di Battlefield V.

Questo vuol dire che non arriveranno più contenuti ufficiali, nonostante DICE si impegni a mantenere aggiornato Battlefield V affinché sia godibile, attraverso nuovi Community Games e soprattutto mantenendo aggiornati i sistemi anti-cheat.

Pubblicato il 20 novembre del 2018, Battlefield 5 si è rivelato un capitolo tanto controverso quanto amato dai fan. Questa è la nostra recensione di Battlefield V. Nei mesi successivi alla pubblicazione DICE ha lavorato alacremente per espandere e migliorare il suo gioco, perlomeno fino ad oggi, quando il suo ciclo vitale ufficiale sembra essere concluso. Una mossa, comunque, prevedibile, visto che DICE starebbe cercando sviluppatori per Battlefield 6, in uscita nel 2021.