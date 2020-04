Resident Evil 2 Remake, una mod aggiunge la fisica ai vestiti, al sedere e al seno di Claire

Una nuova mod di Resident Evil 2 Remake, chiamata Real Dress, aggiunge una fisica realistica ai vestiti, al sedere e al seno della protagonista Claire Redfield.

Il mondo delle mod è meraviglioso proprio perché imprevedibile. C'è chi decide di far giocare Resident Evil 2 nei panni dei Ghostbusters Peter Venkman e Egon Spengler e chi ha scelto di aggiungere una fisica realistica alla protagonista Claire Redfield.

Tale fisica si concentra ovviamente sul vestiti indossati dalla protagonista del gioco (da qui il nome Real Dress mod), ma intanto che c'era ha aggiunto una simulazione realistica anche del sedere di Claire, oltre che dei seni, che si muoveranno in maniera indipendente. Lo specifichiamo perché l'autore della mod es47 lo sottolinea nella descrizione della stessa. Quindi immaginiamo sia una feature importante.

Comunque il risultato è improntato, lo ribadiamo, sul realismo e per quanto si possano notare dei sobbalzi, tutto sembra muoversi in maniera naturale. Nulla a che vedere con la fisica di Dead or Alive 6, tanto per intenderci.

La mod è scaricabile a questo indirizzo e pesa circa 66MB. A questo indirizzo, invece, si scaricherà la stessa mod ma applicata ad un paio di jeans e non al vestito rosso di velluto "ufficiale".

Non sappiamo se questo nuova mod sarà abbinata ad una mod di nudo, ma dubitiamo che questo inevitabile mix tardi ad arrivare. A questo indirizzo potrete vedere un assaggio della mod in azione.