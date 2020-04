Fortnite: viene truffato da una ragazza, sgridato dalla madre e chiede aiuto sul Google Play Store

Se credete di aver ormai visto, letto e conosciuto tutto a tema Fortnite Battaglia Reale beh, sappiate che vi sbagliate. La vicenda di questo sventurato giocatore ha fatto parlare l'intero web nelle ultime ore, diventando addirittura un meme. Il ragazzo - abbiate pazienza- è stato truffato da una ragazza, e poi ha subito conseguenze ben peggiori.

Come saprete, Fortnite è ora disponibile anche su Google Play Store, benché Epic Games non ne sia particolarmente entusiasta (i profitti diminuiscono per via della tassazione di Google). Ora, questo giocatore a quanto pare non sapeva dove andare per chiedere aiuto, e ha scelto di farlo proprio tramite una recensione al Battle Royale di Epic Games su Google Play Store. Non conosciamo la sua vera identità, ma solo il nickname: LIUkK_.

Ma conosciamo almeno il nome della ragazza che ha truffato quest'ultimo, una certa Im.HotAlice su Fortnite Battaglia Reale. A quanto pare, i due si sono conosciuti durante le partite di Fortnite, poi lei lo ha convinto a comprarle una skin (oggetti cosmetici che possono costare dagli 8 ai 20 euro). Il geniale fanciullo le ha fornito addirittura tutti i dati della carta di credito della madre, finendo naturalmente truffato, rapinato e raggirato.

La storia finisce con LIUkK_ che viene anche sgridato dalla madre (voi cosa avreste fatto, al posto del genitore?). Ora, la vicenda fa sorridere, apparentemente è un vero spasso. E tuttavia, come insegna Pirandello, getta anche una luce cupa sull'anima umana. Quanto era solo questo ragazzo per cercare la compagnia di una sconosciuta? Quanto sleale il truffatore (maschio o donna che fosse) per ottenere su un gioco i dati della sua carta di credito? Eccovi lo screenshot che narra la vicenda (ormai nota sui social network).