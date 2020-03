Resident Evil 2, una mod a tema Ghostbusters ci fa giocare nei panni di Peter Venkman e Egon Spengler

Resident Evil 2 ha ottenuto una nuova mod a tema Ghostbusters, che ci consente di giocare calandoci nei panni di Peter Venkman e Egon Spengler, ovviamente per quanto riguarda la versione PC del titolo Capcom.



La mod è stata messa insieme dal modder George Chief, che a quanto pare si è basato sui modelli dei due personaggi presenti all'interno di Ghostbusters: The Video Game Remastered. Non si tratta dunque di modelli tridimensionali dello stesso livello di quelli presenti in origine all'interno di Resident Evil 2 Remake, ma il lavoro di adattamento ha consentito comunque di farli stare all'interno degli scenari senza stonare troppo, anche se l'effetto finale è decisamente bizzarro.



Sebbene gli zombie non siano propriamente il campo abituale di lavoro per i Ghostbusters, che sono specializzati in altri tipi di incontri metafisici con l'aldilà, a quanto pare Peter Venkman e Egon Spengler riescono comunque a cavarsela in qualche modo all'interno di Resident Evil 2, con effetti alquanto strani. Potete trovare la mod in questione a questo indirizzo.



Si tratta, peraltro, solo di uno dei tanti esempi di mod di questo tipo che hanno per oggetto Resident Evil 2 e personaggi tratti da ambiti nettamente diversi. Tra gli altri abbiamo visto in passato una mod che porta Geralt di Rivia in Resident Evil 2, una che consente di giocare nei panni di Ciri, una che introduce Rebecca Chambers e l'immancabile inserimento del Trenino Thomas al posto di Mr. X.