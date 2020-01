Resident Evil 2, mod consente di giocare nei panni di Ciri

Una nuova mod di awimosa per Resident Evil 2 consente di giocare tutta l'avventura nei panni di Ciri, il personaggio della saga di The Witcher. Più precisamente, nei panni della Ciri come vista in The Witcher 3 (quindi non la versione della serie TV di Netflix).



Chiamata Ciri from The Witcher 3 - Replacing Claire (Noir), la mod si limita a rimpiazzare il modello di Claire (come specificato anche nel titolo) con quello di Ciri, sostituendo il coltello da combattimento con la spada Zireal.



Per installare la mod c'è bisogno del mod manager di fluffyquack. awimosa ha anche avvertito che il rigging della mesh del volto è ancora Wip, quindi aspettatevi qualche imperfezione. Per il resto vi ricordiamo che le mod sono compatibili solo con la versione PC di Resident Evil 2.



Ciri from The Witcher 3 - Replacing Claire (Noir) su Nexus Mod



Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Resident Evil 2.