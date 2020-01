Pokémon GO: Latios e Latias, ultimo giorno nei Raid Leggendari

Il Weekend di Raid Speciali di Pokémon GO è ormai agli sgoccioli: Latios e Latias sono già spariti dall'America nel corso della notte, e resteranno disponibili nei Raid Leggendari di Pokémon GO italiani solo fino alla sera di oggi, lunedì 27 gennaio 2020.

Questa bizzarra situazione è dovuta agli orari in cui cominciano gli eventi di Pokémon GO nelle diverse aree del mondo. In Italia, Latios e Latias sono comparsi nel weekend di Raid Speciali dallo scorso sabato mattina (non dal venerdì pomeriggio); di conseguenza potrete catturarli fino a questa sera, dopodiché i Pokémon Eone svaniranno per diversi mesi e non sarà più possibile registrarli nel PokéDex.

Questo dunque è l'ultimo giorno per tentare la cattura di Latios e Latias su Pokémon GO, o la ricerca della loro versione shiny/cromatica. Da domani, anche in Italia, tornerà Heatran: e non è ancora chiaro quale nuovo Pokémon lo sostituirà verso la metà del mese di febbraio 2020.