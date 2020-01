Battlefield 5, il Capitolo 6: Nella Giungla ha una data di uscita e un trailer

Battlefield 5 vedrà l'uscita del Capitolo 6: Nella Giungla il 6 febbraio su PC, PS4 e Xbox One: lo rivela un trailer pubblicato da Electronic Arts.



Battlefield V continua la sua incursione nel Pacifico mentre DICE ha rivelato oggi nuovi dettagli sul Capitolo 6: Nella Giungla. Il prossimo capitolo della campagna Venti di Guerra di Battlefield V verrà lanciato giovedì 6 febbraio.



I giocatori possono sperimentare un altro lato della battaglia tra le forze americane e l'esercito imperiale giapponese nel pericoloso terreno nella giungla delle Isole Salomone, piena di mangrovie, bunker nascosti, fiumi e paludi. Le Isole Salomone sono teatro ideale per i combattimenti corpo a corpo tra le fanterie nel bel mezzo della giungla affiancati dalla battaglia tra i veicoli terrestri e marittimi.



Tre nuove armi e due gadget tra cui il Type 11 LMG, fucile Model 37, M2 Carabine, M1A1 Bazooka e il devastante Lunge Mine Gadget possono essere sbloccati tramite le ricompense nel Capitolo 6. Tre nuove élite, tra cui lo specialista d'assalto altamente qualificato Misaki Yamashiro, l'impavido pilota Steve Fisher e il noto pilota Zero Akira Sakamoto saranno incluse nel capitolo 6, con Misaki che potrà essere sbloccato in un modo assolutamente unico.



La migliore attrezzatura può essere ottenuta scalando i Livelli di Rango e guadagnata semplicemente giocando a Battlefield V quando il Capitolo è attivo. Ancora più ricompense tra cui Capitolo XP, oggetti di personalizzazione e Livelli di Rango che possono essere vinti attraverso le Sfide settimanali.