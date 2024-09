Predator: Hunting Grounds ha una data di uscita su PS5 e Xbox Series X|S, in arrivo anche una versione fisica

Oltre alla Standard Edition, che include come bonus il Feral Predator armato con un balestra e scudo, il gioco sarà disponibile anche nei formati Jungle Edition, che include i personaggi giocabili Predator: City Hunter ('97), Samurai, Vakyrie e Viking tutti con equipaggiamento personalizzato, e la Yautja Edition, che in aggiunta include Clopatra, Emissary, Exiled, Bionic Predator, Amazon, Pirate Predator, Celtic, Chopper e Scar Predator.

Gli sviluppatori di IllFonic hanno annunciato la data di uscita delle versioni PS5 e Xbox Series X|S di Predator: Hunting Grounds . Il gioco sarà disponibile in formato digitale a partire dall' 1 ottobre , seguito da un'edizione fisica per PS5 che verrà distribuiita da Skybound Entertainment a partire dal 12 novembre, con i preordini che inizieranno oggi.

Cos'è Predator: Hunting Grounds?

Basato sulla celebre serie cinematografica di Predator, si tratta di un gioco multiplayer dove gli utenti vestono i panni di una squadra di militari o del cacciatore alieno, che ha l'obiettivo di eliminare i soldati uno a uno, compensando l'inferiorità numerica con le sue straordinarie capacità e un arsenale di variegato di armi.

Pradator: Hunting Ground è stato pubblicato originariamente su PS4 e PC via Steam ed Epic Games Store nell'aprile del 2024. Al lancio il gioco ha ricevuto delle valutazioni molto basse dalla stampa (ecco la nostra recensione) per via di un gameplay confusionario, un comparto tecnico arretrato e i pochi contenuti disponibili. Va detto che da allora il gioco ha ricevuto aggiornamenti a cadenza più o meno regolare che pare abbiano migliorati molto l'esperienza, come sembrerebbero dimostrare il 78% di recensioni positive accumulate su Steam.