Konami lancia i saldi del TGS su Steam, in offerta c'è anche la Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1

Ovviamente anche la Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 , la raccolta che include i primi due Metal Gear e i primi tre Metal Gear Solid, è in promozione al prezzo di 47,99 euro, con uno sconto del 20% sul totale. Metal Gear Solid V: The Definitive Experience , il pacchetto che include sia Ground Zeroes che The Phantom Pain, viene invece proposto a 17,99 euro, con uno sconto del 40% sul totale.

In vista dell'imminente inizio del Tokyo Game Show 2024, come altri editori giapponesi anche Konami ha deciso di lanciare delle promozioni su Steam , che in questo caso coinvolgono praticamente ogni gioco della serie Metal Gear Solid disponibile su PC.

Le altre offerte attive

Non solo Metal Gear, tra le offerte proposte da Konami troviamo anche lo shoot'em up Cygni: All Guns Blazing scontato del 20% al prezzo di 23,99 euro. Stesso prezzo anche per Contra: Operation Galuga, ma in questo caso con uno sconto del 40%. Rimanendo in tema, anche la Contra Anniversary Collection è in promozione al prezzo stracciato di 3,99 euro, anziché 19,99 euro.

Solid Snake in Metal Gear Solid 2

Tutte gli sconti sui giochi Konami saranno attivi fino al 7 ottobre. Per l'elenco completo delle offerte vi rimandiamo alla pagina dedicata su Steam, che potrete raggiungere da qui. Che ne pensate, c'è qualche promozione che vi interessa o che consigliereste ad altri lettori? Rimanendo in tema, su Steam sono attive anche le promozioni del Tokyo Game Show di Square Enix, Sega e Capcom.