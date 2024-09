Square Enix propone su Steam una valanga di offerte in occasione del TGS

Tra i giochi in evidenza troviamo Final Fantasy 7 Remake Intergrade , ora proposto a 39,99 euro con il 50% di sconto. Stessa riduzione di prezzo anche per Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion , che potrete fare vostro a 24,99 euro. Anche NieR: Automata e il remake di NieR Replicant sono in promozione scontati del 60%, con il prezzo che scende rispettivamente a 15,99 euro e 23,99 euro.

In vista del Tokyo Game Show della prossima settimana, alcuni publisher giapponesi hanno dato il via a una serie di offerte su Steam. Tra questi c'è anche Square Enix , fino al 30 settembre propone un gran numero di promozioni su giochi della serie Final Fantasy, NieR, Dragon Quest e molto altro ancora.

Le altre offerte disponibili

Le offerte includono ovviamente anche altre serie. Ad esempio, Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai è in promozione a 35,99 euro, scontato del 40%, mentre Dragon Quest Treasures è disponibile a 24,99 euro, anziché 49,99 euro. Proseguiamo con Star Ocean The Second Story R è in offerta a 34,99 euro invece di 49,99 euro e il remake in HD-2D di Live a Live, a 19,99 euro, con il 60% di sconto.

2B e 9S in NieR: Automata

Come già accennato in apertura, tutte le offerte di Square Enix per il TGS 2024 saranno valide fino al 30 settembre. Su Steam trovate la lista con tutti gli sconti. Se non vi basta, vi segnaliamo che anche Capcom e Sega hanno lanciato le loro promozioni a tema.