Un trailer di No More Room in Hell 2 annuncia la data di uscita in accesso anticipato su PC

Il lancio della versione in early access è in programma per il prossimo 22 ottobre , con i giocatori che potranno iniziare a giocare nella mappa Power Plant e testare il sistema di progressione dei personaggi e affrontare molteplici tipologie di nemici, con ulteriori contenuti che verranno aggiunti nei mesi successivi.

Gli sviluppatori di Torn Banner Studios hanno annunciato la data di uscita in accesso anticipato di No More Room in Hell 2 su PC via Steam ed Epic Games Store tramite un nuovo trailer, che trovate qui sotto.

I contenuti al lancio

In particolare, gli sviluppatori hanno elencato i seguienti contenuti e funzionalità che saranno inclusi al lancio di No More Room in Hell 2:

Power Plant, una mappa non lineare completamente strutturata che include più di una dozzina di luoghi di interesse, ognuno dei quali presenta obiettivi e ricompense di tipo puzzle

Gioco cooperativo a otto giocatori

Permadeath dei personaggi

Progressione dei personaggi

Grafica in Unreal Engine 5

Sistemi di comunicazione VOIP e "di gruppo" di prossimità

Molteplici tipi di nemici

Incontri con nemici unici

Sistema di inventario

Armi multiple da mischia e a distanza

Oggetti come trappole ed esplosivi

Narrazione in evoluzione

Sistema di danni da smembramento per gli zombie

Molto altro ancora!

No More Room in Hell 2 è un survival horror cooperativo dove otto giocatori devono collaborare per far fronte a orde di famelici zombie utilizzando armi di vario genere, trappole e facendo gioco di squadra per non soccombere. In caso di morte, un personaggio non più rientrare in partita fino al termine del match, costringendo dunque ad agire con grande cautela e ad evitare approcci spericolati o di agire come lupi solitari.