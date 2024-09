Metaphor: ReFantazio è l'insolito sponsor di uno dei team di Formula 1 per il Grand Premio di Singapore

Per questo motivo la vettura della scuderia statunitense nella gara odierna presenta il logo del gioco e il volto dell'elfa Hulkenberg sulla parte frontale della carrozzeria, come potrete vedere nell'immagine qui sotto.

Atlus e Metaphor: ReFantazio sono tra gli sponsor ufficiali del team di Formula 1 Haas per il Gran Premio di Singapore che si sta svolgendo in queste ore. Una collaborazione sicuramente inaspettata, ma non del tutto casuale visto che il pilota Nico Hülkenberg ha lo stesso cognome di uno dei personaggi del gioco.

I "punti in comune" tra Metaphor: ReFantazio e la Formula 1

Nome di questo personaggio a parte, si tratta di una collaborazione sicuramente curiosa, visto che è praticamente la prima volta un JRPG è lo sponsor di una vettura di Formula 1. E non è neppure difficile capire il perché, dato che il genere cozza non poco con questo sport. Lo dimostrano anche i buffi tentativi di Atlus e Hass di trovare dei forzati punti di contatto tra Metaphor: ReFantazio e le adrenaliniche corse della Formula 1 nel comunicato ufficiale di questa collaborazione.

Atlus e Metaphor: ReFantazio come sponsor del team Hass

Ad esempio, lo studio giapponese afferma che "il tema del superamento della paura e dell'ansia" è centrale tanto nel videogioco quanto nelle corse, mentre il team Haas afferma che Metaphor: ReFantazio è "ricco di tutta la velocità, la suspense e l'eccitazione che ci si aspetta da un weekend di Gran Premio".

"Superare la paura e l'ansia è un tema centrale di Metaphor: ReFantazio, e la presenza sulle auto da corsa di Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen - piloti noti per aver sfidato l'impossibile - rispecchia perfettamente il nostro gioco, dove i giocatori battono le probabilità nella loro caccia alla corona nel Torneo del Trono", ha dichiarato Irvin Ducournau, Direttore Marketing di ATLUS. "La collaborazione con MoneyGram Haas F1 Team in vista del GP di Singapore è naturale, poiché la natura della Formula 1, dove la posta in gioco è alta, si allinea perfettamente con la meccanica di elezione competitiva del gioco, in cui i giocatori guadagnano seguaci nella loro corsa alla vittoria. Siamo incredibilmente grati a MoneyGram Haas F1 Team per questa collaborazione e auguriamo a Nico e Kevin la migliore fortuna per la prossima gara di Singapore".

Il logo di Metaphor: ReFantazio sulla vettura da Formula 1 del team Haas

"Siamo lieti di unire le forze con il team di Atlus per promuovere l'uscita di Metaphor: ReFantazio durante la gara di Singapore di questa settimana", ha condiviso Mark Morrell, direttore marketing del MoneyGram Haas F1 Team. "Questo attesissimo gioco è visivamente spettacolare e ricco di tutta la velocità, la suspense e l'eccitazione che ci si aspetta da un weekend di Gran Premio. È la nostra prima collaborazione di questo tipo e non vediamo l'ora di condividere il mondo di Metaphor: ReFantazio con gli appassionati di corse".

Non si tratta comunque della prima volta che Sega stringe una partnership con i team di Formula 1. Infatti, nel 1993 fu il sponsor del team Williams con Sonic the Hedgehog, una figura videoludica sicuramente più facile da collegare alle gare ad alta velocità rispetto a un gioco a turni come Metaphor: ReFantazio, che vi ricordiamo sarà disponibile l'11 ottobre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.