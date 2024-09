Steam ha registrato un nuovo record per giocatori connessi simultaneamente

A meno di un mese dal precedente traguardo, Steam ha stabilito un nuovo record per giocatori attivi contemporanei. Parliamo della bellezza 38,35 milioni di utenti , numeri mai visti in precedenza sulla piattaforma di casa Valve.

Numeri raddoppiati rispetto all'inizio del 2020

Volendo guardare un quadro ancora più ampio, dal record di 19 milioni di giocatori del febbraio 2020 i numeri di Steam sono praticamente raddoppiati in circa quattro anni, con il grafico qui sotto che dimostra una crescita costante e notevole della piattaforma e, in generale, del mercato PC, anche dopo l'iniezione di nuovi utenti causata dalla pandemia.

Grafico con i picchi di utenti contemporanei di Steam degli ultimi anni

Il record di oggi in particolare è stato raggiunto grazie a i soliti nomi noti come Dota 2 e Counter- Strike 2, nonché grazie ad alcuni dei successi degli ultimi mesi come Black Myth: WukongBlack Myth: Wukong e Warhammer 40.000: Space Marine 2 che in giornata hanno raggiunto picchi rispettivamente di oltre mezzo milione e più di 100.000 giocatori.