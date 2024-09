Cosa possiamo aspettarci da Meta Connect 2024: Oculus Quest 3S, Ray-Ban Meta e non solo

Sempre meno giorni ci separano da Meta Connect 2024 , l'attesissimo evento di Meta che si terrà rispettivamente dal 25 al 26 settembre . Entrando maggiormente nei dettagli, l'evento prenderà inizio con la conferenza tenuta dal CEO della compagnia, Mark Zuckerberg , seguita immediatamente dopo dalla conferenza degli sviluppatori. L'evento sarà sicuramente occasione per la presentazione di nuovi dispositivi pensati per la realtà virtuale: scopriamoli insieme nel dettaglio.

Le sorprese attese non finiscono qui, con il nuovo Oculus Quest 4 previsto per il 2026 , che potrebbe portare con sé interessanti novità, come per esempio il display OLED , una maggior autonomia e tanto altro ancora.

Una delle novità maggiormente attese in occasione di Meta Connect 2024 è sicuramente Oculus Quest 3S , la nuova versione più economica del precedente visore per la realtà virtuale. Oculus Quest 3S potrebbe essere infatti venduto senza controller ad un prezzo indicativo di circa 299 dollari o poco più, risultando decisamente più abbordabile per l'utenza rispetto al precedente modello, fissato a 500 dollari. La nuova versione entry-level del visore per realtà virtuale potrebbe montare il chip Snapdragon XR2 Gen 2 , lo stesso presente su Oculus Quest 3, e display interni con frequenza d'aggiornamento tra i 90 e i 120 Hz.

Nuovi Ray Ban Meta e progetto Orion: tutti i dettagli

Ultimo ma di certo non per importanza, in occasione di Meta Connect 2024 possiamo senz'ombra di dubbio aspettarci una versione completamente aggiornata anche per Ray-Ban Meta, che potrebbero implementare il supporto a Meta AI, accedendo così a tutte le funzionalità di intelligenza artificiale della compagnia. Terminiamo infine con un interessante progetto, con nome in codice "Orion": si tratterebbe di occhiali con funzionalità di realtà aumentata, che vedranno molto probabilmente la luce non prima del 2027.

Chiaramente al momento si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno necessariamente trovare una conferma (o smentita) ufficiale da parte della compagnia. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di Meta, che siamo certi non tarderanno ad arrivare in occasione dell'evento.