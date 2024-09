Su Steam sono iniziati i saldi Xbox Spotlight 2024, ecco alcune delle offerte più interessanti

Microsoft ha lanciato le offerte degli Xbox Spotlight 2024 su Steam, con tantissimi sconti sui giochi realizzati dagli Xbox Game Studios, inclusi Senua's Sacrifice Hellblade 2, Halo: The Master Chief Collection, Grounded e molti altri ancora.

Partiamo proprio dall'ultima fatica di Ninja Theory, dato che Hellblade 2 è in promozione a 34,99 euro, con uno sconto parti al 30%, il prezzo più basso mai raggiunto finora su Steam. Proseguiamo con Grounded Fully Yoked Edition a 19,99 euro, con uno sconto del 50% sul totale. Se ancora non avete aggiunto l'ottimo Ori and the Will of the Wisps a 9,89 euro, un prezzo davvero allettante. Rimanendo in tema di classici, la Halo The Master Chief Collection è in promozione a 9,99 euro, anziché i 39,99 euro canonici.